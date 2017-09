Context & Culture

Happy Eid … اختر مو مبارک/عید مبارک

Boy on a swing enjoying a peaceful afternoon (Gul Dara, Kabul province). Happy Eid to all!

اختر مو مبارک/عید مبارک

دافغانستان د تحلیل ګرانو شبکه د نیکمرغه لوي اختر د راسیدو له امله د افغانستان مسلمان ولس ته دزړه له کومي مبارکی وایي. هیله ده چي دلوي اختر له برګته په افغانستان ګی سولي، ثبات او روروالي تینګ شي

شبکه تحلیل گران افغانستان فرا رسیدن عید قربان به مردم متدین و مسلمان افغانستان از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض میدارد. امیدواریم روزهای خوش و شادی با فامیل‌هایتان داشته باشید و به برکت این عید، صلح و ثبات دایمی در افغانستان حاکم گردد

The Afghanistan Analysts Network wishes a peaceful and delightful Eid al-Adha to our friends, readers and to all the people of Afghanistan. As always, we hope that, with the blessing of this Eid-e Qurban, peace and stability will come to Afghanistan.

For those who want to read more on how Afghans celebrate Eid al-Adha, see here for our earlier report “Guts, prettily coiled: A guide to Eid sacrifices”.