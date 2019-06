Context & Culture

Eid al-Fitr Mubarak from AAN to All Our Readers

Fruit Seller selling melons in Kabul, ahead of Eid. Photo: Obaid Ali 2018

Eid al-Fitr Mubarak!

The AAN team would like to wish a happy and peaceful Eid al-Fitr to friends and readers, to all Muslims around the world and particularly the people of Afghanistan. We hope the coming days of Eid bring happiness and joy to all. AAN hopes Afghans can celebrate this Eid as peacefully as they did last year when the Taleban and Afghan government officially announced a three-day ceasefire (read AAN’s report here).

Eid Mubarak!

Dari

عید سعید فطر مبارک!

شبکه تحلیلگران افغانستان عید خوش و سرشار از صلح و آرامش را برای دوستان، خوانندگان، تمام مسلمانان جهان به خصوص مردم افغانستان آرزو میکند. امیدواریم که روزهای عید برای شما خوشی و شادی را به ارمغان بیاورد. شبکه تحلیلگران افغانستان امیدوار است افغان ها این عید را مانند عید فطر گذشته که طالبان در آن آتش بس اعلان کردند، به آرامی تجلیل کنند. (گزارش قبلی ما را اینجا بخوانید.)

عید مبارک

Pashto

اختر مو مبارک شه!

د افغانستان تحلیلګرانو شبکه ملګریو، لوستونکو، د نړۍ ټولو مسلمانانو په ځانګړي ډول افغانانو ته د یوه سولییز اختر مبارکي وايي. موږ هیله لرو چې د اختر ورځې به ټولو ته خوښي او سوکالي ور په برخه کړي. د افغانستان تحلیلګرانو شبکه هیله لري چې افغانان به د تېر کوچني اختر په څېر چې طالبانو او افغان حکومت په رسمي ډول د دریو ورځو اوربند اعلان پکې کړی و، دا اختر هم په سوله کې تېر کړي.( د افغانستان تحلیلګرانو شبکې راپور دلته ولولئ).

اختر مو بختور شه !